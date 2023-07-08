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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياح شديدة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لمدة 72 ساعة

الأرصاد تحذر من أرتفاع
الأرصاد تحذر من أرتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع  معدلات نسبة الرطوبة  تشعر بارتفاع درجات الحرارة، وتصل نسبة الرطوبة إلى ٨٥% على القاهرة والوجه البحري، وتصل  إلى ٩٠ % على السواحل الشمالية للبلاد، لأن مثل هذه الأيام تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

تحذير من نزول البحر المتوسط خلال ال 72 القادمة لأرتفاع الأمواج ل 3 أمتار 

ولفتت غانم،  إلى أن هناك زديادة في سرعات الرياح على البحر المتوسط   قد تصل إلى من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو متر على الساعة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع شديد في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة في مطروح والضبعة والإسكندرية والعالمين وبلطيم ودمياط، فيصل الارتفاع للامواج من ٢ إلى ٣ متر، ونصحت بعدم التعمق داخل أعماق البحر بسبب أرتفاع الأمواج خلال ال ٧٢ ساعة القادمة من البحر المتوسط، و تجنب الإرتفاع المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار.

وكشفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخله هاتفيه، مع الإعلامية “داليا أشرف” ببرنامج" ٨ الصبح"المذاع على فضائية" الدي أم سي"، أن ارتفاع معدلات الرطوبة تشعر بارتفاع درجات الحرارة، لافته إلى أن درجات الحرارة تقل في الظل إلى درجتين أو ثلاثة.

وأشارت غانم، إلى أن استمرار حركة الرياح تقلل من الشعور بالارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، ومعظم الكتل الهوائية في فصل الصبف تكون حارة تشعرنا بحرارة الجو العالية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين ٣٥ إلى ٣٦ درجة،  ويختلف فصل الربيع عن فصل الصيف في أن الكتل الهوائية في الربيع قادمة من مناطق صحراوية مما يقلل من الشعور بالرطوبة وقد تصل إلى ٦٠ % في الربيع، مع وجود نشاط للرياح، فيجعل الشعور بالأجواء الجوية لطيفة.

وأوضحت منار غانم، أنه في فترات الليل يزيد الشعور من الانغلاق الجوي، بسبب التغير في الكتل الهوائية، فيجعل هناك انخفاض بسيط في الحرارة في فترات الليل.

 

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 35 للعظمى والصغرى24 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 23 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر36 للعظمي 25 للصغري

السلوم 31 للعظمي 23 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد30 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 23 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 28 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 27 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 41 للعظمي 28 للصغري
 

 

 

 

 

الامواج أرتفاع معدلات نسبة الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة البحر المتوسط الاسكندرية مطروح القاهرة الكبرى العاصمة الادارية ٧٢ ساعة القادمة

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