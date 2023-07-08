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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

ريكي مارتن وزوجه
ريكي مارتن وزوجه السوري

كشفت تقارير إخبارية أجنبية، عن انفصال المطرب العالمي ريكي مارتن عن زوجه السوري جوان يوسف، بعد علاقة استمرت سنوات. 

وكشفت التقارير الإخبارية، أن ريكي مارتن، البالغ من العمر 51 عاما انفصل عن زوجه جوان يوسف 38 عاما بعد 6 سنوات، بسبب افتقادهما للحب والشغف، ولم تكن الخيانة الزوجية هي سبب الانفصال. 

وأوضحت التقارير الإخبارية، أن ريكي مارتن وزوجه يأملان في مشاركة حضانة أطفالهما الأربعة، بعدما انفصلا رسميا. 

 

ريكي مارتن وابن أخته

 

وفي العام الماضي، رد ريكي مارتن على مزاعم علاقته العاطفية بابن أخته غير الشقيقة البالغ من العمر 21 عامًا والتي استمرت 7 أشهر.

وخلال الآونة الأخيرة، انتشر في تقرير عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ابن الأخت غير الشقيقة للنجم ريكي مارتن، رفع ضده قضية يتهمه فيها بضربه إثر إنهاء علاقتهما العاطفية مؤخرا.

من جانبه نفى مارتي سينجر محامي المغني البورتوريكي تلك المزاعم وقال “ ريكي مارتن لم ولن يشارك في علاقة جنسية أو رومانسية مع ابن أخته.. الفكرة نفسها مثيرة للاشمئزاز”.

وأضاف المحامي "نأمل جميعا أن يحصل ريكي على المساعدة التي يحتاجها ولكن الأهم من ذلك نتطلع إلى رفض هذه القضية بمجرد أن ينظر القاضي في التحقيقات".

وكشف التقرير أن دينيس يادييل سانشيز، ابن أخت النجم الشهير، البالغ من العمر 21 عامًا، أنهى علاقته العاطفية بخاله، التي استمرت سبعة أشهر، وانتهت منذ قرابة الشهرين، لكن ريكي مارتن لم يأخذ الأمور على ما يرام، وكان يتواصل معه باستمرار ويتسكع خارج منزله، مؤكدا أنه كان هناك إيذاء جسدي ونفسي أثناء العلاقة.

كما زعم أن مارتن كان يستهلك كميات كبيرة من الكحول والمخدرات، وذلك حسبما جاء في صحيفة El Vocero ، وهي صحيفة من بورتوريكو.

وبحسب ما ورد ستُرفع القضية إلى المحكمة في 21 يوليو الجاري، وإذا ثبتت إدانته، فإن ريكي يواجه عقوبة تصل إلى 50 عامًا في السجن، وذلك لأن القانون البورتوريكي يأخذ إدعاءات زنا المحارم على محمل الجد، إذا تم تأكيد العلاقة الرومانسية المزعومة بين مارتن وسانشيز.

ومن جانبه، نفى فريق ريكي المزاعم السابقة تماما، وقال ممثلوه: "المزاعم ضد ريكي مارتن التي أدت إلى إصدار أمر حماية كاذبة تمامًا وملفقة، نحن على ثقة تامة من أنه عندما تظهر الحقائق في هذا الأمر، فإن عميلنا ريكي مارتن ستتم تبرئته بالكامل".

ومن المقرر، أن يتم النظر في الدعوى القضائية يوم الخميس المقبل، ويواجه المغني الشهير عقوبة تصل إلى السجن 50 عاما حال إدانته.

زواج ريكي مارتن 

يذكر أن ريكي مارتن متزوج من الرسام السوري المولد خوان يوسف منذ عام 2017، ولديهم أربعة أطفال هم: توأمان يبلغان من العمر 13 عامًا، فالنتينو وماتيو، ولوسيا، ثلاثة أعوام، ورين، ثلاثة أيضًا.

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