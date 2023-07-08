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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

حريق بسوق المعمورة
حريق بسوق المعمورة

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من إخماد حريق اندلع بسوق المعمورة البلد، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، في تصريحات لصدى البلد، إن حريق سوق المعمورة البلد محدود وتمت السيطرة عليه من الدفاع المدني ولا توجد إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الحماية المدنية حول وجود حريق بسوق المعمورة، شرقي المحافظة.

توجهت قوات الحماية المدنية رفقة الاسعاف إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الحريق.

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السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

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