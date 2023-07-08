السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من إخماد حريق اندلع بسوق المعمورة البلد، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، في تصريحات لصدى البلد، إن حريق سوق المعمورة البلد محدود وتمت السيطرة عليه من الدفاع المدني ولا توجد إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الحماية المدنية حول وجود حريق بسوق المعمورة، شرقي المحافظة.

توجهت قوات الحماية المدنية رفقة الاسعاف إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الحريق.

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