عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فرحة وسعادة بين طلاب القسم العلمي بعد امتحان مادة التوحيد في الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التوحيد، اليوم السبت، وعبر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بأسئلة الامتحان، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.                                  

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

5a409a28-7d11-4447-bbc2-e20e249bc8ae
5a409a28-7d11-4447-bbc2-e20e249bc8ae
6518638e-43a2-40dd-a396-a50e09462f27
6518638e-43a2-40dd-a396-a50e09462f27
a6b81061-cdc5-4141-b656-800ac07a8c71
a6b81061-cdc5-4141-b656-800ac07a8c71
e11d3787-c892-4f40-8eb7-797e1d9dc38b
e11d3787-c892-4f40-8eb7-797e1d9dc38b
الثانوية الازهرية امتحان التوحيد الأسئلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

لافتة بالاسكندرية تثير الغضب| ماذا قالت صاحبتها وكيف رد عليها المواطنون ؟

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

السيطرة على حريق في سوق المعمورة بالإسكندرية دون وقوع إصابات.. صور

قبل اجتماع لجنة التسعير.. قرارات من التموين بشأن تداول المواد البترولية والوقود

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم في حالة تناول لحوم ودواجن فاسدة ؟ | كوارث صحية

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

لمدة عام.. الحكومة تبدأ خطة كبرى لتطوير حديقة الحيوان ..وهذا موعد الإغلاق

10 ملايين يورو.. صراع ساخن بين الهلال واتحاد جدة على ضم تريزيجيه

حرب عالمية ثالثة.. روسيا تحذر من وعود بايدن لأوكرانيا بشأن الذخائر العنقودية

الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. مخاطر كارثية لتخسيس الوزن.. ليلي علوي تثير الجدل على البحر.. احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول

لا تتراجع أبدا | هذه الأبراج لا تعرف الاستسلام.. هل أنت منهم؟

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

فيديو

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

سقوط لعبة ملاهي في جمصة وإصابة 10 أشخاص .. فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ