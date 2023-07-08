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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب الاستعداد..

مسؤول حكومي كبير : سوريا تتمركز على أرض نشطة زلزاليا

سوريا - علم
سوريا - علم

 قال  رئيس المركز الوطني للزلازل في سوريا الدكتور رائد أحمد إن الطاقة التي تنجم عن الزلزال تتجمع في مناطق أخرى من الأرض وقد تؤدي على المدى البعيد إلى تحريك فالق ثانٍ ما سيؤدي حتماً إلى وقوع زلزال جديد وتحريض هزات أخرى في وقت غير معلوم.

وأضاف رئيس المركز الوطني للزلازل لصحيفة الوطن السورية  إن الزلزال الكبير عندما يحدث يحرر الطاقة وينتقل إلى مسافة أبعد أو أقرب حسب تراكم وتجمع هذه الطاقة.

وتابع: تبقى هذه الطاقة في حالة تحرر إلى أن تصل إلى منطقة حدودية، وقد تخرج عبر هزات ارتدادية.

وأردف : لايمكن تحديد ما إذا كان سيتم وقوع هزات أرضية جديدة على المدى المتوسط أو البعيد، لكون سوريا تتمركز على أرض نشطة زلزالياً ويجب الاستعداد للتعامل مع جميع الأوضاع.

وأشار الي أن اليوم هو الأول بعد الزلزال المدمر في 6 فبراير  الماضي، الذي لم تسجل فيه أي هزة منذ ظهر أمس حتى هذه اللحظة لافتا الي أن ذلك مؤشر على الانتهاء من الهزات الارتدادية أو التابعة للزلزال المدمر بشكل كامل، إذا استمر الوضع على ذلك خلال الـ 10 أيام القادمة.

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سوريا الهزات الارتدادية المركز الوطني للزلازل الزلزال المدمر هزات ارتدادية منطقة حدودية

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