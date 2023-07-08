حرب عالمية ثالثة.. روسيا تحذر من وعود بايدن لأوكرانيا بشأن الذخائر العنقودية

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية وعدا لأوكرانيا لتزويدها بذخائر عنقودية وبالتالي تغريها باحتمال الانضمام إلى حلف الناتو، لكن في النهاية قد يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، قال مدفيديف عبر تطبيق "تليجرام" "بايدن (النائم) قال إنه قبل عامين في جنيف نفى تقديم ضمانات للرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".

وأضاف ميدفيديف أن "بايدن يغري نظام كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربًا عالمية ثالثة".

وتابع: "ومع ذلك، هرب بشكل مخزي من أفغانستان، ثم، لإخفاء عاره، دمر اقتصاد أوروبا، وبعد ذلك، من قام بتسليم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، أطلق العنان لنزاع طويل خطير للغاية مع روسيا، ونتيجة لذلك يقوم نظام كييف بتدمير بقايا بلده".

وأضاف: "والآن، بعد أن استنفد كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية ويغري النازيين الجدد في كييف من منظور الناتو، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتساءل ميدفيديف عن سبب قيام بايدن بذلك، قائلًا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها، خاصة تلك العنيدة مثلنا".

وأشار: "يمكن أيضًا القول إنه رجل عجوز مريض مصاب بالخرف الشديد، كأنه لا يعرف ما يفعله، ترامب وجزء كبير من الأمريكيين يصرخون بهذا الشأن".

وأضاف: " ربما كل شيء مختلف؟، ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بأوهام غير صحية، ببساطة الرحيل بأمان، واستفزاز هرمجدون النووية (المعركة الفاصلة) وأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.