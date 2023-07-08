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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: إزالة 2035 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

عقوبة التعدي على
عقوبة التعدي على املاك الدولة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية  صرح بأن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ تبدأ من اليوم وتستمر حتي ٢٨ يوليو،  تنفيذا لتوصيات أسترداد أراضي الدولة ويتم ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بموافقة جهود الدولة لاسترداد أراضي الدولة بكل الحزم والحسم.


وأكد قاسم خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي “هيثم سعودي” ببرنامج" الأخبار" المذاع على فضائية “الدي إم سي”، أنه في إطار المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢١ التي بدأت من  ٢٩ أبريل الماضي حتي ١٩ مايو أسفرت عن إزالة ٤٣٦  مخالفة على أملاك الدولة بمساحة ١.٦ مليون متر مربع  في جميع محافظات مصر، وكذلك إزالة ١٤٤٥ حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة ٤٠١ ألف فدان، وإزالة ١٥٤ مخالفة استزراع بمساحة ٨٧٥ فدان ببورسعيد.

خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية استرداد أراضي الدولة توجيهات القيادة السياسية اراضي الدولة أراضي زراعية

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