عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا مهما بشأن بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بداية من الموسم الجديد، ويمثل بشرى سارة لفريق الزمالك.. فما القصة؟

أعلن كاف عبر موقعه الرسمي، إلغاء ملحق دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية، الذي كان يطبق في المواسم السابقة.

إلغاء دور الـ32 من الكونفيدرالية

وكان ملحق دور الـ32، يجمع الفرق التي تتأهل من دور الـ32 في الكونفيدرالية، وكذلك الفرق التي تودع دور الـ32 بدوري الأبطال.

وهذا يعني أن الفرق الـ 16 الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في موسم 2023-2024، وعدم تحول الفرق الخاسرة في مباراة الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية كما كان يحدث سابقا.

جدير بالذكر أن فريقي الزمالك وفيوتشر سيشاركان في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

الزمالك يقترب من ضم صفقتين من العيار الثقيل فى الميركاتو الصيفي |تفاصيل

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن طاقم تحكيم مباراة الأهلي

في السعودية.. الكاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قرار رسمي.. كاف يزف خبرا سعيدا للزمالك بشأن المشاركة في الكونفدرالية

ماذا يعني قرار الكاف للزمالك؟

إلغاء دور الـ32 من الكونفيدرالية وعدم تحول الفرق الخاسرة في مباراة الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية سيجعل البطولة سهلة أمام الزمالك ويؤهله للفوز بها.

وفي حالة فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية القادمة سيصبح أكثر فريق مصري فوزا بها بواقع بطولتين، الأمر الذي يرفع من تصنيفه الأفريقي، خاصة في حالة سقوط الترجي والوداد وصن داونز، الأمر الذي يجعل الزمالك قريبا من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، ويشارك من قارة إفريقيا أربعة فرق هم الفائزون ببطولة أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة السابقة على سنة إقامة البطولة.

هل يتأهل الزمالك لمونديال الأندية؟

النظام التي وضعته الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، يعتمد على الترتيب داخل القارة بشكل أساسي، في اختيار الفريق الإفريقي الرابع، في حالة فوز إحدى الفرق ببطولتين إفريقيتين.

وبعد وصول "الأهلي والوداد" إلى نهائي العام الحالي، أصبح هناك مقعد شاغر يجب تحديد هوية صاحبه بناء على ترتيبه في إفريقيا على مدار الأربع سنوات، وهي الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الزمالك للمشاركة في كأس العالم، إذا حسن ترتيبه داخل القارة.

يُحدد ترتيب الفرق الإفريقية داخل القارة بنظام النقاط، بناء على مشاركة تلك الفرق في البطولات الإفريقية سواء بطولة الأبطال أو الكونفدرالية.

الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية قرار الكاف كأس العالم للاندية الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

هشام نصر يفجّر مفاجأة: رفضت الانضمام بقائمة مرتضى منصور في الزمالك

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعليق مثير من عمرو أديب بعد تعادل الزمالك والداخلية

نجم الزمالك السابق: كويس إن الفرقة دي مجمعة نقط الدور الأول

فرصة لرجال الأعمال والمطورين العقاريين| رئيس الوزراء يزف البشائر لراغبي الاستثمار.. تفاصيل 22 قرارا جوهريا

ترشيحاتنا

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

صعيدي .. أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

لماذا تنبعث رائحة كريهة من الفم؟.. حسام موافي يوضح: هذه الأمراض هي السبب

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ