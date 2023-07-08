فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا مهما بشأن بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بداية من الموسم الجديد، ويمثل بشرى سارة لفريق الزمالك.. فما القصة؟

أعلن كاف عبر موقعه الرسمي، إلغاء ملحق دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية، الذي كان يطبق في المواسم السابقة.

إلغاء دور الـ32 من الكونفيدرالية

وكان ملحق دور الـ32، يجمع الفرق التي تتأهل من دور الـ32 في الكونفيدرالية، وكذلك الفرق التي تودع دور الـ32 بدوري الأبطال.

وهذا يعني أن الفرق الـ 16 الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في موسم 2023-2024، وعدم تحول الفرق الخاسرة في مباراة الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية كما كان يحدث سابقا.

جدير بالذكر أن فريقي الزمالك وفيوتشر سيشاركان في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

ماذا يعني قرار الكاف للزمالك؟

إلغاء دور الـ32 من الكونفيدرالية وعدم تحول الفرق الخاسرة في مباراة الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية سيجعل البطولة سهلة أمام الزمالك ويؤهله للفوز بها.

وفي حالة فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية القادمة سيصبح أكثر فريق مصري فوزا بها بواقع بطولتين، الأمر الذي يرفع من تصنيفه الأفريقي، خاصة في حالة سقوط الترجي والوداد وصن داونز، الأمر الذي يجعل الزمالك قريبا من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد كل أربع سنوات، ويشارك من قارة إفريقيا أربعة فرق هم الفائزون ببطولة أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة السابقة على سنة إقامة البطولة.

هل يتأهل الزمالك لمونديال الأندية؟

النظام التي وضعته الفيفا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، يعتمد على الترتيب داخل القارة بشكل أساسي، في اختيار الفريق الإفريقي الرابع، في حالة فوز إحدى الفرق ببطولتين إفريقيتين.

وبعد وصول "الأهلي والوداد" إلى نهائي العام الحالي، أصبح هناك مقعد شاغر يجب تحديد هوية صاحبه بناء على ترتيبه في إفريقيا على مدار الأربع سنوات، وهي الفرصة التي أصبحت متاحة أمام الزمالك للمشاركة في كأس العالم، إذا حسن ترتيبه داخل القارة.

يُحدد ترتيب الفرق الإفريقية داخل القارة بنظام النقاط، بناء على مشاركة تلك الفرق في البطولات الإفريقية سواء بطولة الأبطال أو الكونفدرالية.