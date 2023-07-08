حرب شوارع بين المناهضين للشذوذ والمثلية في مظاهرتين بجورجيا

قام ما يصل إلى 2000 من المتظاهرين المناهضين لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا بتفريق مهرجان للمثليين في العاصمة الجورجية تبليسي يوم السبت، حيث اشتبكوا مع الشرطة ودمروا الدعائم بما في ذلك أعلام قوس قزح ولافتات ، على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات.

واتهم المنظمون السلطات بالتواطؤ النشط مع المتظاهرين لتعطيل المهرجان ، لكن وزيرًا حكوميًا قال إنه كان حدثًا صعبًا للشرطة حيث أقيم في منطقة مفتوحة بالقرب من بحيرة.

وقال نائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدز للصحفيين 'تمكن المتظاهرون من إيجاد ... طرق لدخول منطقة الحدث لكننا تمكنا من إجلاء مشاركي منظمة برايد والمنظمين.'

ولم يصب احد بأذى خلال الحادث والشرطة تتخذ الآن اجراءات لتهدئة الوضع '.

وأكدت مديرة تبليسي برايد لرويترز أن جميع المشاركين في الحدث قد نُقلوا إلى بر الأمان لكنها انتقدت قيام السلطات بمراقبة حدث الكبرياء الذي قالت إنه تم احتجازه على انفراد للعام الثاني على التوالي للحد من مخاطر مثل هذه الاحتجاجات العنيفة. .

قالت مريم كفاراتسخيليا إن الجماعات اليمينية المتطرفة حرضت علنا ​​على العنف ضد نشطاء مجتمع الميم في الأيام التي سبقت أحداث الكبرياء وأن وزارة الداخلية ووزارة الداخلية رفضتا التحقيق.

وقالت 'أعتقد بالتأكيد أن هذا (الاضطراب) كان عملاً مخططًا ومنسقًا مسبقًا بين الحكومة والجماعات المتطرفة ... نعتقد أن هذه العملية تم التخطيط لها من أجل تخريب ترشيح جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي'.

ولم يتسن الاتصال بالشرطة والحكومة للتعليق على اتهاماتها.

آمال الاتحاد الأوروبي

ومع ذلك ، رددت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي ، المنتقدة المتكررة للحكومة ، انتقادات الشرطة قائلة إنها أخفقت في أداء واجبها المتمثل في الحفاظ على حق الناس في التجمع بأمان.

تطمح جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، لكن حزب الحلم الجورجي الحاكم واجه انتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بسبب انجرافه الملحوظ نحو الاستبداد.

بعد احتجاجات الشوارع العنيفة في مارس ، سحبت مشروع قانون على الطراز الروسي كان يلزم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ 'عملاء للنفوذ الأجنبي'.

أصدرت جورجيا قوانين ضد التمييز وجرائم الكراهية ، لكن جماعات حقوق المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية تقول إن هناك نقصًا في الحماية الكافية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ولا يزال رهاب المثلية منتشرًا في دولة جنوب القوقاز المحافظة اجتماعياً.

وقبل عامين ، تعرض العديد من الصحفيين للضرب خلال الهجمات على نشطاء مجتمع الميم في تبليسي. وعثر على أحد الصحفيين ، وهو المصور ألكسندر لاشكارافا ، ميتا في منزله فيما بعد ، مما أثار احتجاجات غاضبة في العاصمة الجورجية.