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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صعيدي .. أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

احمد عز
احمد عز

أكد النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد أنه يستعد لتصوير فيلم جديد من إخراج أحمد علاء .

وأضاف عز :" الفيلم سأجسد فيه دور صعيدي لأول مرة ؛ وهو دور جديد ومختلف ".

أحمد عز وكيرة الجن:

وآخر أعمال أحمد عز فى السينما هو فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك،سلوى عثمان ، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

أحمد عز وهادي فلانتين :


وشارك عز مؤخرا في مسرحية هادى فلانتين  ون تأليف وإخراج محمد محمدي، وبطولة أحمد عز و  تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي


كما قام أحمد عز ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

تبدأ أحداث المسرحية حين يذهب شريف وخطيبته رفيف إلى متجر هدايا كبير للاحتفال بالفالنتاين لكن ينصحهم عم مرموش صاحب المحل بعدم إتمام الزواج ويحكي لهم ما حدث بقصص الحب الشهيرة في محاولة لإثبات أن الحب مجرد وهم، فهل سينجح عم مرموش في التفرقة بين شريف ورفيف في الفالنتاين.

احمد عز كيرة الجن

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