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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق الموسم الثاني من مبادرة التدريب والشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية مبادرة التدريب والشباب فى الموسم الثانى بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين من المبادرة وذلك تحت رعاية لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى.

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وتتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة وفى اللغات ودورات و ورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري .

كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية ان المبادرة تواصل منح خصم 25% على الدورات التدريبية المقدمة من النقابة للمهندسين حديثي التخرج حتى 3 سنوات بعد التخرج وطلاب كليات الهندسة وسيتم الإعلان عن الدورات التدريبية المجانية وما تشمله المبادرة في مختلف التخصصات تباعاً خلال الفترة القادمة.

الاسكندرية التدريب العملى الدكتور هشام سعودى العلوم الهندسية الدورات التدريبية المجانية الدورات التدريبية الموسم الثاني

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