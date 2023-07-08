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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضوة البرلمان الأوكراني: القنابل العنقودية لم تصل .. فيديو

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قالت ماريا إينوفا، عضوة البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، إن كييف لم تحصل على القنابل العنقودية حتى الآن، مشيرة إلى أن أهميتها تكمن في تعزيزها قدرات أوكرانيا العسكرية للتصدي لروسيا.

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وأكدت "إينوفا"  خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»،  أن أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية لم تنتهك الاتفاقيات أو المعاهدات للدفاع عن نفسها وأن بلادها ملتزمة بحقوق الإنسان "لم ننتهك أو نستخدم أسلحة محرمة ونكافح من أجل تحقيق الديمقراطية".

وتابعت "أوكرانيا عكس روسيا التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الحرب والقانون الدولي ومعاهدة جنيف وغيرها من القوانين المتعلقة بالحرب"، موضحة أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية إذ استخدموا 4 منها ضد المدنيين الأوكرانيين.

ولفتت عضوة البرلمان الأوكراني إلى أن بلادها بحاجة إلى أسلحة طويلة المدي كطائرات F16 والكثير من المعدات الجوية والمدفعية وفي حاجة ماسة ليكون لدى أوكرانيا "منظومات الإس" للدفاع الجوي.

القنابل العنقودية

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