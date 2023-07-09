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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مخاوف من مقاتلي فاجنر.. بولندا تنقل 1000 جندي إلى حدود بيلاروس

جنود بولندا
جنود بولندا

بدأت بولندا في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد اليوم السبت، وسط قلق متزايد من أن وجود مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروس قد يؤدي إلى زيادة التوتر على حدودها.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عبر حسابه بموقع "تويتر": "أكثر من 1000 جندي وما يقرب من 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد"، حسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف بلاشتشاك: "وهذا دليل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا".

وأدى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعرض خيار انتقاد مرتزقة فاجنر لبيلاروس، إلى مخاوف بين أعضاء الناتو الشرقيين من أن وجودهم سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور حدود بيلاروس في الأسابيع الأخيرة. وبحسب حرس الحدود، حاول أكثر من 200 شخص العبور بشكل غير قانوني يوم الجمعة، بمن فيهم مواطنون من المغرب والهند وإثيوبيا.

واتهمت بولندا بيلاروس بإحداث أزمة مهاجرين على الحدود بشكل مصطنع منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود.

ونُقل عن قائد كبير في فاجنر قوله، إن مرتزقة من المجموعة يستعدون للانتقال إلى بيلاروس.

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