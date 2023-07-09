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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأحد .. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم أفريقيا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل
 

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد
 

الفيس فضحه.. حبس سائق متهم بطمس أرقام لوحات سيارته بالقاهرة
 

بـ 10 لاعبين.. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم أفريقيا أمام المغرب
 

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الأخبار المهمة اهم الاخبار غلق حديقة الحيوان الأرصاد منتخب مصر الأولمبى

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أهم الأخبار.. غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأحد .. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم أفريقيا

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