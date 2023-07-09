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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع صادرات إيران إلى دولة عربية بــ109٪ في ثلاثة أشهر فقط

الجزائر وإيران
الجزائر وإيران

صدّرت إيران ما قيمته 1.1 مليون دولار من المنتجات غير النفطية إلى دولة الجزائر، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التقويم الإيراني الحالي (21 مارس - 22 يونيو)، مسجلة نموًا بنسبة 109 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما ذكرت صحف إيرانية.

صرح بذلك نائب رئيس نادي التجار الإيراني والإفريقي سيد روح الله لطيفي،  بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الجزائري لإيران.

وقال إن الدولة العربية كان لها دور بناء للغاية في تاريخ إيران المعاصر.

أكد لطيفي أنه بالنظر إلى الوضع الخاص لهذا البلد في شمال إفريقيا، والقواسم المشتركة الثقافية والدينية، ومكافحة الاستعمار ، تتوقع إيران المزيد فيما يتعلق بالتفاعلات الاقتصادية مع الجزائر.

وذكر إنه في فترة الأشهر الثلاثة ، صدرت إيران ما قيمته 1.134 مليون دولار من السلع غير النفطية إلى الدولة العربية الواقعة في شمال إفريقيا ، مسجلة زيادة بنسبة 109 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدر المنتجات غير النفطية المصدرة من إيران إلى الجزائر عام 2002 بأكثر من 14.847 مليون دولار ، مما يشير إلى أعلى حجم للمنتجات المصدرة إلى الجزائر  منذ أكثر من 14 عاما.

وبشأن تجارة إيران مع إفريقيا في الفترة من 21 مارس إلى 22 يونيو 2023 ، قال لطيفي إنه تم تصدير 327 ألف طن من المنتجات غير النفطية بقيمة 122.751 مليون دولار من إيران إلى 36 دولة أفريقية.

وأضاف نائب رئيس نادي التجار الإيراني - الأفريقي أنه خلال هذه الفترة ، تم استيراد 13861 طنًا من المنتجات غير النفطية بقيمة 17.263 مليون دولار إلى إيران من 17 دولة أفريقية.

2 يونيو 14 عاما الاستعمار الأقتصادية الأشهر الثلاثة الأولى دولة الجزائر ايران التقويم الإيراني نائب رئيس نادي التجار الإيراني والإفريقي سيد روح الله لطيفي

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