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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

معهد إعداد القادة ينظم غدا برنامجًا تدريبيًا لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ينظم غدًا برنامجًا تدريبيًا خاصًا بأعضاء البعثات والمهمات العلمية، ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير وتعزيز قدرات الباحثين والعلماء في مجالاتهم المختلفة وتمكينهم من تحقيق التميز في أداء مهامهم.
سيتم إقامة البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وتحت اشراف دكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ويأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوي للمعهد وانطلاقا من الدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

ومن جانبه يؤكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تزويد السادة المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف إلى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.

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كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن هذا البرنامج  يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات البحثية والعلمية في البلاد، وأيضا لدعم زيادة المعرفة والتعاون بين الباحثين والعلماء على المستوى الوطني والدولي، وتشكل هذه البرامج التدريبية فرصًا قيمة لتعزيز التحصيل العلمي وتطوير المهارات اللازمة للقيادة والابتكار في مجالات البحث العلمي.

 

هذا ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي ستقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، ويستهدف التدريب التوعية بمهارات الاتيكيت والمراسم والبروتوكول، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، كما يستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة والاتصال الفعال، وكذلك التوعية بالإعلام وبناء الوعي، والتعرف على مستجدات التحول الرقمى، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية.

معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء البعثات والمهمات العلمية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور كريم همام

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