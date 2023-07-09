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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان القومى للمسرح يكرم الفنان محمد محمود

محمد محمود
محمد محمود

يكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان محمد رياض فى حفل افتتاح دورته السادسة عشرة الفنان محمد محمود، وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

وعبر الفنان محمد محمود عن سعادته بهذا التكريم قائلا: أنا سعيد لتقدير مجهودي في المسرح على مدار 40 عام، فأخيرا شعرت أن مجهودي لم يضع، واعتبر هذا التكريم تقديرا للمجهود الذي بذلته منذ تخرجي من معهد الفنون المسرحية، ثم عملي في مسارح الدولة ومسرح القطاع الخاص كممثل مسرح محترف، حتى أصبحت مدير عام لثلاثة مسارح في مصر هي "المسرح الحديث ومسرح الطليعة والمسرح الكوميدي"، وأتمنى تصوير الأعمال المسرحية الجيدة لتوثيق مجهود كل الممثلين على خشبة المسرح، وأشكر الفنان والنجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري واللجنة العليا للمهرجان، لأنني أعتبر هذا التكريم رسالة من عند الله بأن هناك من يتابع مسيرتي ويقدر مجهودي في المسرح كممثل ثم كإداري.

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محمد رياض 

من جانبه علق الفنان محمد رياض رئيس المهرجان قائلا: الفنان محمد محمود قامة فنية كبيرة وله تأثير كبير وتاريخ مشرف في المسرح، سواء كان على المستوى الفني أو المستوى الإداري، وهذا ليس قراري بمفردي ولكنه قرار اللجنة العليا أيضا تقديرا لمشوار هذا الفنان الكبير، وهو تكريم مستحق لفنان قدير أفني عمره في تقديم عشرات الأعمال المسرحية بكل حب وإخلاص، وبذل أقصى جهد ليكون ما قدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهوره على المسرح، ورغم عطائه على مدار سنوات حياته إلا أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، وكنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لتكريم عدد أكبر من المسرحيين الذين أفنوا حياتهم من أجل المسرح، وهناك بالفعل أسماء كثيرة كانت مطروحة للتكريم، ولكننا في النهاية مرتبطين بعدد محدود من التكريم، وأتمنى تكريم باقي المسرحيين وذلك في الدورات القادمة من المهرجان سواء كنت أنا رئيس المهرجان أو غيري.

يشار الى أن الفنان محمد محمود، ممثل ومخرج مسرحي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، وحصل علي دبلوم الدراسات العليا فى مجال الإخراج عام 1985، وقدم للمسرح المصري الكثير من الأعمال ما بين مسرح القطاع العام والخاص منها علي سبيل المثال لا الحصر: مأساة الحلاج، مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، وبهلول في إسطنبول، والصول والحرامي، وراقصة قطاع عام، بالإضافة لمسيرته في السينما والتليفزيون الزاخرة بالأعمال المميزة.

محمد محمود 
المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي الفنان محمد رياض محمد رياض محمد محمود الفنان محمد محمود

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