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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أسباب لتساقط الشعر المفاجئ .. انتبهي لها

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من المشكلات الشائعة بين النساء والرجال وتتسبب فى زيادة القلق والاكتئاب ما يزيد فى حد ذاته من تساقط الشعر، لذا من المهم معرفة الأسباب وعلاجها سريعا قبل حدوث الصلع.

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ووفقا لمجلة “Express” حدد الدكتور نيل باتيل، الطبيب البريطاني للأمراض الباطنية ، أهم الأسباب الرئيسية للصلع أو تساقط الشعر المفاجئ التى لا ينتبه لها معظم الأشخاص.

وقال “ نيل” إن تساقط الشعر المفاجئ عند النساء فى حالات كثيرة يكون مرتبطا بالتغيرات الهرمونية وفى بعض الحالات يكون نتيجة الإصابة بـ أحد أنواع أمراض المناعة الذاتية.

وأشار “ نيل ” إلى أن أحد أشهر أنواع أمراض المناعة الذاتية المتسببة فى تساقط الشعر المفاجئ هو داء الثعلبة وفيها يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر وهو عبارة عن بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية تظهر فى فروة الرأس.

وأوضح “ نيل” أن التغيرات الهرمونية  تسبب تساقط الشعر المفاجئ فى حالات عديدة مثل الحمل أو بعد ولادة الأطفال أو أثناء انقطاع الطمث حيث ينخفض ​​إنتاج هرمون الاستروجين بين كبار السن ما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة. 

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