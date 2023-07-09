عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم بعد منتصف الليل .. ظاهرة مميزة تحدث لقمر ذي الحجة

القمر
القمر

من المتوقع أن يشرق قمر ذو الحجة في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم الأحد، وسيظل يزين السماء لبقية الليل، وستشاهد هذه الظاهرة الفلكية في معظم أنحاء العالم.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بعد ذلك بساعات قليلة، سيصل القمر لحظة التربيع الأخير في صبيحة يوم السبت الموافق 10 يوليو، عند الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (01:47 صباحاً بتوقيت غرينتش). 

txt

أسلحة نووية وحروب على سطح القمر.. ماذا يحدث؟

txt

بعد تسليم القمر الصناعي «سات 2».. قرار عاجل من الصين بشأن مصر

وسيكون القمر في هذا التوقيت على أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية، وسيكون من أجمل المناظر الطبيعية التي يمكن مشاهدتها في السماء، خاصةً مع بداية شروق الشمس.

التربيع الأخير لقمر ذو الحجة

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع تقريبًا، ويتبع ذلك دورة من الأشكال الفلكية التي تشمل الاقتران والتربيع الأول والأحدب المتزايد والبدر المكتمل والأحدب المتناقص والتربيع الأخير.

 ويعود القمر ثم إلى الاقتران في فترة تبلغ حوالي 29.5 يومًا. تتسارع حركة القمر عبر السماء، حيث يتحرك 13 درجة كل ليلة، مما يجعله يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي ساعة كل يوم.

يُعتبر وقت التربيع الأخير من الدورة الفلكية الشهرية هو الأمثل لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء والنصف الآخر مظلمًا، مما يجعل الجبال والفوهات وغيرها من التضاريس واضحةً جدًا. وتظهر هذه التضاريس بوضوح على طول الخط الفاصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، حيث يتداخل الضوء والظلال ليعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وفي الأيام القليلة المقبلة، ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء حتى يُرصد الكهلال قبل وقت قصير من شروق الشمس، وذلك استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران لشهر محرم 1445.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية فرصة رائعة للمشاهدة والتأمل، حيث يمكن للناس في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بجمال هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في الشهر الهجري. ويمكن للمهتمين بالفلكية التقاط صور للقمر في هذه الفترة باستخدام الكاميرات الملائمة والتصوير الفوتوغرافي.

التلسكوب التضاريس التربيع الأخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إزالة جميع التشوهات.. الولايات المتحدة والصين تواصلان الحوار رغم الخلافات

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة إجراءات تحصيل مقابل التحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ