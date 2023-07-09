اليوم بعد منتصف الليل .. ظاهرة مميزة تحدث لقمر ذي الحجة

من المتوقع أن يشرق قمر ذو الحجة في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم الأحد، وسيظل يزين السماء لبقية الليل، وستشاهد هذه الظاهرة الفلكية في معظم أنحاء العالم.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بعد ذلك بساعات قليلة، سيصل القمر لحظة التربيع الأخير في صبيحة يوم السبت الموافق 10 يوليو، عند الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة (01:47 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وسيكون القمر في هذا التوقيت على أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية، وسيكون من أجمل المناظر الطبيعية التي يمكن مشاهدتها في السماء، خاصةً مع بداية شروق الشمس.

التربيع الأخير لقمر ذو الحجة

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع تقريبًا، ويتبع ذلك دورة من الأشكال الفلكية التي تشمل الاقتران والتربيع الأول والأحدب المتزايد والبدر المكتمل والأحدب المتناقص والتربيع الأخير.

ويعود القمر ثم إلى الاقتران في فترة تبلغ حوالي 29.5 يومًا. تتسارع حركة القمر عبر السماء، حيث يتحرك 13 درجة كل ليلة، مما يجعله يشرق ويغرب متأخرًا بحوالي ساعة كل يوم.

يُعتبر وقت التربيع الأخير من الدورة الفلكية الشهرية هو الأمثل لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء والنصف الآخر مظلمًا، مما يجعل الجبال والفوهات وغيرها من التضاريس واضحةً جدًا. وتظهر هذه التضاريس بوضوح على طول الخط الفاصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، حيث يتداخل الضوء والظلال ليعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وفي الأيام القليلة المقبلة، ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء حتى يُرصد الكهلال قبل وقت قصير من شروق الشمس، وذلك استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران لشهر محرم 1445.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية فرصة رائعة للمشاهدة والتأمل، حيث يمكن للناس في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بجمال هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في الشهر الهجري. ويمكن للمهتمين بالفلكية التقاط صور للقمر في هذه الفترة باستخدام الكاميرات الملائمة والتصوير الفوتوغرافي.