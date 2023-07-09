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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعد ضياع البطولة| قرار عاجل من بيراميدز تجاه 5 لاعبين بالمنتخب الأولمبي

صدى البلد

قرر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، تكريم لاعبي الفريق الخمسة أعضاء المنتخب المصري الأولمبي عقب عودتهم من المملكة المغربية، بعد نجاحهم في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس ٢٠٢٤ وتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة والتي أقيمت بالمغرب.

ويضم المنتخب الوطني الأولمبي خمسة لاعبين من نادي بيراميدز، على رأسهم قائد الفراعنة إبراهيم عادل، والمتألق محمود صابر، إلى جانب عماد ميهوب المعار لنادي انبي، وأحمد عاطف قطة وأحمد فوزي وهو الثنائي المعار لنادي المقاولون العرب.

وقرر النادي تكريم لاعبي المنتخب على أدائهم الرائع والمشرف في البطولة والتأهل للأولمبياد، والظهور بصورة مشرفة للغاية.

ونجح إبراهيم عادل قائد نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي في الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة رغم وجود عشرات المحترفين من باقي المنتخبات، وكتب اسمه في التاريخ كأول لاعب مصري يشارك مرتين في الأولمبياد في سن الدورة الأولمبية بعدما شارك من قبل في دورة طوكيو ٢٠٢٠.

كما تألق محمود صابر وأصبح هداف المنتخب المصري في كأس الأمم، برصيد هدفين سجلهما في شباك الجابون والمغرب، وخطف الأنظار إليه بأدائه الرائع والخرافي طوال مشوار المنتخب حتى النهائي، وهدفه في المغرب بالنهائي هو أفضل أهداف البطولة.

وتألق أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز الشاب بصورة لافتة للأنظار في البطولة وساعد المنتخب في تحقيق الإنجاز، وشارك في جميع مباريات الفريق، كما شارك عماد ميهوب وكذلك أحمد فوزي لاعبا بيراميدز في وصول المنتخب للبطولة وكذلك ساعدا في المشوار حتى النهائي، وحجز مقعد في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

ويفخر نادي بيراميدز بأنه أكثر الأندية المصرية امتلاكا للاعبين في صفوف المنتخب الأولمبي ما يؤكد استراتيجية النادي التي تعتمد على الشباب وتقوية وتعظيم دور قطاع الناشئين، واختيار أفضل العناصر، وحاليا بات يمتلك ٥ لاعبين شاركوا جميعا في نهائي كأس الأمم للشباب ونجحوا في حجز مقعدهم مع المنتخب في الأولمبياد.

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