بـ3 طائرة مسيرة.. الدفاع الأمريكية تعلن تفاصيل عملية اغتيال أبو أسامة المهاجر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، تفاصيل عملية إغتيال القيادي في تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أبو أسامة المهاجر، والتي تم تنفيذها عن طريق طائرة مسيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، فإن ثلاث مسيرا أمريكية من طراز "ريبر" حلقت يوم الجمعة الماضي بحثا عن أبو أسامة المهاجر، ولكن في طريقها تعرضت إلى مضايقات من مقاتلات روسية استمرت لساعتين.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "بعد الانتهاء من مضايقات المقاتلات الروسية البعد عنهم، تمكنت الطائرات الأمريكية من رصد القيادي الداعشي الذي كان على متن دراجة بخارية في منطقة حلب وقتله على الفور".

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن أبو أسامة المهاجر كان ينشط في شرق سوريا في العادة، ولكن في وقت تنفيذ العملية كان متواجد في شمال سوريا.

ولكن لم يتم التأكيد من قبل الدفاع الأمريكية أن ما تم قتله هو الإرهابي أبو أسامة المهاجر أم لا حتي الآن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الطائرات المسيرة في العادة لا يتم تسليحها، ولكن تم وضع الأسلحة بها يوم الجمعة أثناء مطاردة القيادي في تنظيم داعش الإهابي.

ومن جانبه، قال الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكي، في البيان له، إن الولايات الكتحدة تؤكد التزامها بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في جميع أنحاء المنطقة.