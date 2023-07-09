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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. تحطم طائرة صغيرة ومقتل 6 أشخاص على متنها في لوس انجلوس

صدى البلد

قالت السلطات الفيدرالية الامريكية إن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة واحترقت في حقل بالقرب من مطار بالقرب من لوس أنجلوس يوم السبت.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة ، وهي من طراز Cessna C550 لرجال الأعمال ، كانت في طريقها من لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار الوادي الفرنسي في مقاطعة ريفرسايد ، على بعد حوالي 85 ميلاً (137 كم) جنوب لوس أنجلوس ، في حوالي الساعة 4:15 صباحًا. 

وقال إليوت سيمبسون ، محقق الطيران في المجلس الوطني لسلامة النقل ، في إفادة صحفية ، إن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم كانوا جميعًا من البالغين.

قال سيمبسون إن الطائرة المملوكة ملكية خاصة تحطمت على بعد 500 قدم من المدرج في المطار الصغير ، بعد محاولة هبوط أداة بينما استقرت ظاهرة جوية بطبقة بحرية في المنطقة.

وقال إن الشروط تفي على ما يبدو بالحد الأدنى من المعايير للهبوط في المطار.

قالت السلطات إنه قبل أيام فقط ، في 4 يوليو ، تحطمت طائرة صغيرة تقل أربعة ركاب بالقرب من نفس المطار ، مما أسفر عن مقتل الطيار البالغ وإصابة ثلاثة أحداث.

وقال سيمبسون إنه في حادث يوم السبت ، اندلعت النيران في جميع الطائرات باستثناء ذيلها بعد تحطمها.

وأظهر تسجيل مصور من الجو من وسائل إعلام محلية أنقاض محترقة على شكل طائرة صغيرة في جزء أسود من حقل على الجانب الآخر من الطريق من المطار.

تُظهر بيانات الرادار من موقع تتبع الرحلات FlightAware طائرة رجال أعمال واحدة فقط كانت تسافر من لاس فيجاس إلى الوادي الفرنسي في ذلك الوقت. كانت تلك الطائرة تدور مرة واحدة بالقرب من الحقل قبل أن تهبط.

قال مكتب العمدة في مقاطعة ريفرسايد ، حيث يقع مطار الوادي الفرنسي ، إن المسؤولين الذين استجابوا للتحطم عثروا على طائرة اشتعلت فيها النيران بالكامل في أحد الحقول ، وأنه تم الإعلان عن وفاة ستة ركاب في مكان الحادث.

وقال سيمبسون إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيواصل التحقيق في الحادث ، مع توقع المزيد من النتائج خلال الأسبوعين المقبلين. ولم يفصح عن أسماء المتوفين.

 

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