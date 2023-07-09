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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب المحطات النووية في أوكرانيا وأوروبا |ماذا يحدث؟

كارثة نووية
كارثة نووية

توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، بضرب المنشآت النووية في أوكرانيا وأوروبا ردا على المعلومات بشأن ضرب أوكرانيا بأسلحة حلف الناتو محطة سمولينسك النووية في روسيا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر حسابه في "تلجرام": "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك النووية الروسية بصواريخ حلف الناتو، سيكون الرد الروسي بضرب المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية".

ودعا مدفيديف أيضا القيادة السياسية الروسية لقصف المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر.

وفي وقت سابق، أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوجورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك في روسيا، ومطار كالوجا العسكري، مرجحة أن تكون المحاولة قد تمت باستخدام صواريخ ستورم شادو البريطاني.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الشظايا التي تم العثور عليها في موقع سقوط الصاروخ، تشير إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت صاروخ ستورم شادو، مشيرة إلى أنه إذا تأكد هذا، فإن هجوم اليوم سيكون أول حالة مسجلة لاستخدام صواريخ من دول الناتو في العمق الروسي، وهو ما تعهدت أوكرانيا بعدم القيام به.

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