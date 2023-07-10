عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بتكلفة 400 مليون جنيه.. توجيه عاجل لتطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

مستشفى دار إسماعيل
مستشفى دار إسماعيل للولادة

يسعى الرئيس السيسي إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين و على كافة الأصعدة وظهر ذلك واضحًا خلال الثماني سنوات الماضية.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى دار إسماعيل للولادة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة لصحة المرأة والطفل بالمستشفى.

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه
مستشفى دار إسماعيل للولادة

تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة

وجاء ذلك في إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، ضمن أعمال الحملة القومية “100 يوم صحة” بجميع محافظات الجمهورية.

واطلع الوزير خلال زيارته، على عرض مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمرأة والطفل في المستشفى، حيث يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية ورعاية صحية متميزة بأقل تكلفة للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الإسكندرية والمناطق المجاورة، نظرا لتميز المستشفى في مجال أمراض النساء والتوليد وما يتبعها من خدمات مكملة متضمنة رعاية الأطفال المبتسرين، وتنظم الأسرة.

txt

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية

txt

أنشأ بنك التسليف الزراعي وأعاد دستور 1923.. من هو إسماعيل باشا صدقي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على خطة تطوير المبنى الأثري بالمستشفى بتكلفة تقدر بـ 400 مليون جنيه، مشددًا على سرعة البدء في أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، ودراسة إمكانية إنشاء مبنى جديد ملحق بالمستشفى، للتوسع في الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات للمترددين، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 131 سريرًا من ضمنها 105 أسرّة داخلي، و 10 أسرة عناية مركزة، و16 حضانة، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات بنك الدم والمناظير، وقسمي الأشعة والتحاليل المعملية.

وقال عبدالغفار إن الوزير حرص على متابعة التدريبات المقدمة للفرق الطبية العاملين بالمستشفى، خاصة تدريب الأطباء على أجهزة الـ CTG، المتطورة لتخطيط نبض قلب الجنين، كما اطلع الوزير على احتياجات المستشفى، موجهًا في هذا الصدد بزيادة عدد الحضانات وفقًا للاحتياج.

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه | صحتنا | حوادث اليوم

مستشفى ذو تاريخ أثري

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع معدلات ترددات المرضى، وكذلك معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية التي يتم إجراؤها بالمستشفى، ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف  المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

txt

محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

txt

الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا دعما للاجئي السودان في تشاد

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن مستشفى دار اسماعيل للولادة هو أقدم مستشفى من المستشفيات الموجودة في الإسكندرية وعمره أكبر من 117 سنة وكان يسمى قديماً مستشفى المحافظة ويمثل بعداً تاريخياً كبيرا لمصر مثل المباني التاريخية الموجودة، لذلك يجب أن يشمل التطوير بعدين أولهما البعد التراثي والتاريخي له والمحافظة على شكله الأثري الجمالي.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن البعد الآخر وهو الحداثة وتطوير الأجهزة والمعدات وهو شيء هام جداً خاصة وأنه يوجد بمحافظة الإسكندرية حوالي 5.5 مليون نسمة وبالتالي هناك أهمية للتطوير، لأن المستشفى كان يعاني في البنية التحتية لأنه مستشفى الشعب ويوفر الخدمات الصحية بأسعار زهيدة، ويحتوى المستشفى على أحد الصهاريج التاريخية لذلك يجب التعاون من المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن مستشفى دار إسماعيل أنشئ عام 1905 وجرى تشغيله عام 1912 وبني على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، وكان يطلق عليه اسم مستشفى "المحافظة" وهو متخصص في أمراض النساء والولادة منذ قرن من الزمان.

دار إسماعيل مستشفى دار إسماعيل دار إسماعيل للولادة مستشفى دار إسماعيل للولادة الاسكندرية خالد عبدالغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

شوبير: إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%

موضوعات متعلقة

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية

محافظ المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية بمشاركة 20 مستشفى

أنشأ بنك التسليف الزراعي وأعاد دستور 1923.. من هو إسماعيل باشا صدقي

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العاجلة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية بشأن التأشيرات

وزيرة الثقافة تكلف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة

تطور خطير.. غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

كامل الوزير يكشف عن ميوله الكروية ..ويكشف حقيقة زيادة اسعار وسائل النقل

فيروس قاتل ينتشر بقوة والخبراء يحذرون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ