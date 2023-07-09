كان نفسي أخلف لكن ربنا مأذنش.. حورية فرغلى تكشف تفاصيل استئصالها الرحم

صرحت الفنانة حورية فرغلي، أنها قامت باستئصال 7 أورام من داخل الرحم منذ 15 عام، و الدكتور المعالج قام بإعطائها مُهلة لمدة 10 سنوات للزواج و الإنجاب ثم إستئصال الرحم.

وأوضحت حورية فرغلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنها أثناء زيارتها لمريض بالمستشفي فوجئت بأن بنطالها ملئ بالنزيف، معقبة: "الدكتور كشفلي وقال لازم أدخل عمليات تاني يوم الساعة 7 الصبح".

ونوهت حورية فرغلي، إلى وجود 9 أورام خبيثة داخل الرحم بحجم كبير، و ذلك ما ألزم الطبيب على إستئصال الرحم بالكامل، موضحة أنها علمت ذلك بعد إجراء العملية، قائلة: "كان نفسي أخلف بس ربنا مأذنش".

وأضافت، أنها حاليا تشعر بتحسن بدلا من النزيف التي كانت تعاني منه شهريا و يقوم باستنزافها، مطمئنة جمهورها أنها خرجت من المستشفى منذ يومان و تستطيع المشي حاليا.

محدش فكر يزورني

تابعت، " أثناء وجودي في المستشفى محدش فكر يزورني"، و ذلك بالرغم من نشر خبرتعبها لكن لم يقم أحد بزيارتها، قائلة: "أنا مش هشحت الحب من حد و عيلتي كفاية عندي".