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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 خطوات لتجنب الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الفيتامينات

الفيتامينات
الفيتامينات

نشرت هيئة الدواء المصرية ، بعض النصائح لتجنب الاثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات ، وتأثيراتها علي صحة الأشخاص. 

كيف تتجنب الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الفيتامينات؟ ​

-يجب تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصر الغذائية الطبيعية. ​

-يجب على المريض استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها. ​

-يجب على المريض اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ، والالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل. ​

-يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب، وعدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أي جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.​

-عمل التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم وخاصة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.​

منشور الهيئة 
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