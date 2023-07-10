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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 محظورات .. الصحة تقدم مجموعة نصائح للسيدات المرضعات

الرضاعة
الرضاعة

قدمت وزارة الصحة  والسكان ، مجموعة من النصائح للأمهات المرضعة ، وذلك في إطار المنشورات التثقيفية والتوعوية في ملف الصحة . 

 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ،  إنه يتوجب على الأمهات المرضعات تجنب 4 أشياء نهائياً وتحديداً خلال فترة الرضاعة والتي تتمثل في التالي :- 

  • تجنب الكافيين ( القهوة والشاي ) .
  • تجنب الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.
  • تجنب الحلويات بأنواعها وتستبدل بالفاكهة
  • تجنب المياه الغازية والعصائر المعلبة .

توقفي عنها فورا .. هذه الأطعمة لا يجب تناولها بعد الولادة


معظم الأطعمة آمنة للأمهات المرضعات الجدد لكن تذكري ، أيا كان ما تأكلينه ، فإنك تمرره لطفلك من خلال حليب الثدي، سيخبرك هذا وغريزة القناة الهضمية بما لا يجب أن تأكله بعد الولادة.

وفيما يلي بعض الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها عند التخطيط لوضع النظام الغذائي، لما بعد الحمل.

 

1. الأطعمة الحارة:

تنتقل الأطعمة الغنية بالتوابل بسرعة إلى طفلك وتؤثر على أمعائه وتدفق الدم، يمكن للجهاز الهضمي والطعام الحار للطفل أن يضايقها ويصعب إرضائها لذلك ، تجنبي الأطعمة الغنية بالتوابل لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد الولادة.

2. الأطعمة الدهنية:

يمكن للأطعمة الدهنية أن تتراكم الدهون في جسمك ، مما يجعل من الصعب عليك استعادة شكلك الأصلي. لا تأكل الحلويات أو الزبدة أو الأطعمة الدهنية الأخرى، بدلاً من ذلك ، اختر الدهون الصحية مثل الجوز وفول الصويا وبذور الكتان (أحماض أوميغا 3 الدهنية) والزيوت النباتية والبذور (أحماض أوميغا 6 الدهنية) والزيتون والفول السوداني وزيوت الكانولا (الدهون الأحادية المشبعة).

3. الأطعمة المنتجة للغاز:

ابتعد عن الأطعمة التي تنتج الغازات والتجشؤ والحموضة لأنها ستؤثر على طفلك أيضًا. تجنب أيضًا الجبن الطري والشوفان والفول والآيس كريم والمشروبات الغازية.

4. تجنب الأطعمة المسببة للحساسية:

الأطفال حديثو الولادة عرضة للحساسية أو المهيجات التي تأتي مع لبن الأم، إذا وجدت أن طفلك الصغير يعاني منها ، فقد تضطر إلى التوقف عن تناول الطعام الذي تناولته مؤخرًا، تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

واتبع النظام الغذائي أو مجلة الطعام التي اقترحها الطبيب، سيشمل ما يجب أن تأكله ومتى ووقت الرضاعة الطبيعية، ستجد أيضًا عمودًا لملاحظة أي ردود فعل أو اهتزاز قد يكون طفلك قد عانى منه بعد الرضاعة.

5. القضاء على CAN:

قلل من الكافيين إلى كوبين في اليوم ، وتخلص من الكحول والنيكوتين تمامًا من نظامك الغذائي إذا كنت تعتقد أن حملك قد انتهى ، ففكر مرة أخرى. طالما أنك ترضعين طفلك ، فلا يزال طفلك جزءًا من جسمك. يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والإسهال والمغص في الطفل.

6. الأدوية:

لا تتناول أي أدوية دون استشارة مقدم الرعاية الصحية أو طبيب الأطفال. ستنتقل الأدوية ومركباتها إلى طفلك عبر حليب الثدي. حتى إذا كنت ترغب في بدء تناول فيتامينات متعددة جديدة أو مضاد للحموضة ، اطلب من طبيبك أن يصف لك نوعًا مناسبًا للرضاعة الطبيعية .

وتنطبق هذه القائمة بما يجب تضمينه وما لا يجب تضمينه في نظامك الغذائي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الولادة.

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