عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز صلاة الوتر بـ ركعة .. علي جمعة يوضح خلاف العلماء

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء وحتى قبل طلوع الفجر، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، إما ركعة واحدة، وإما ثلاثا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا - كركعتين فقط-.

وأضاف جمعة، في أحد الدروس الدينية المذاعة عبر يوتيوب، فى إجابته عن سؤال ( ما آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟): تركع قبل أذان الفجر فإن أذن الفجر فقد انتهى وقت الوتر.

وأشار إلى أن الذي اجمع عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وليست واجبة، ودليل سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» (رواه الترمذي).

وأوضح: "أما عن أراء الفقهاء فى صلاة الوتر فقال الأحناف قالوا إن الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه، والمالكية قالوا إن سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.

وأضاف أن الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.

صلاة الوتر وقت صلاة الوتر صلاة العشاء الدكتور علي جمعة كيف أصلى الوتر عدد ركعات الوتر هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

مصرع 10 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ