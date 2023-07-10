محافظ قنا يسلم أول ماكينة خياطة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

سلم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أول ماكينة حياكة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، لـ هناء عطا الله حسين، بمنزلها الكائن بقرية المفرجية بالسبع عيون التابعة لمركز قوص، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة.

رافق المحافظ ، خلال مراسم التسليم ، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهدي سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور قدري الشعينى، رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا ، حرصه علي مشاركة الأسرة فرحتها ببدأ مشروعهم الخاص، مؤكداً أن المجلس القومى للمرأة درب هناء عطا الله حسين علي ريادة الأعمال والحياكة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى قيام الفرع بتوفير عدد من الخامات والأقمشة لمساعدتها علي النجاح في مشروعها باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الداودى، أن الدولة تهدف إلى توفير حياة كريمة للسيدات من الأسر الأكثر احتياجا وتحويلهم إلى أسر منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وثمن محافظ قنا ، دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجاً.