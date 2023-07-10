رد عاجل من لبنان على طلب إسرائيل بإزالة خيمة لـ"حزب الله" بالحدود

رد لبنان، اليوم الاثنين، على طلب إسرائيلي بإزالة خيمة نصبها "حزب الله" في المنطقة الحدودية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، الجنرال أرولدو لازارو، بحضور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب.

وقال بو حبيب عقب الاجتماع في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان "تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة".

وأضاف "كان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية، ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود".