خبير: الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال الخبير الاقتصادي محسن السلاموني، إن الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات أزمة كبيرة بدأت مع خروجه من الاتحاد الأوربي، حيث خسرت الحكومة البريطانية 35 مليار دولار لتحقيق ذلك، وهو ما أثر سلبًا على اقتصاد الدولة.

أكد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا كانت تعتمد على اتفاقية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بخروج ترامب من الحكم توقف تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف أن بريطانيا تعاني الآن، من أزمات في قطاع التعليم والصحة، وتتكلف الدولة البريطانية أكثر من 18 مليار دولار، والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الخزينة البريطانية بصورة كبيرة، حيث تبيع مصانع الأسلحة البريطانية أسلحة لأوكرانيا بدون أموال، وبالتالي بريطانيا مجهدة اقتصاديا.

ولفت إلى أن هناك إضرابات كثيرة نتيجة تدني الأجور مقارنة بالتصخم وارتفاع أسعار السلع جميعها، وهذا التضخم لن ينخفض إلا من خلال انتهاء هذه الحرب سريعا.