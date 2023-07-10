لا يوجد شيئ نخجل منه..موسكو تهدد بضرب محطات نووية أوكرانية وأوروبية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن تهديد موسكو بضرب منشأت نووية أوكرانية وأوروبية.

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا يجب أن تدرس توجيه ضربات، لمحطات نووية أوكرانية ومنشآت أخري شرق أوروبا، إذ حاولت أوكرانيا قصف محطة نووية روسية بأسحلة مصدرها الناتو.

ووفقا لدميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: " إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيستكي النووية".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لا يوجد شيئ نخجل منه في الأمر

ودعا ديميتري أيضا، لقصف منشآت نووية في أوروبا مؤكدا أنه " لا يوجد شيئ نخجل منه في الأمر".

وتابع التقرير، جاءت تصريحات مدفيديف بسبب تقاريرعلى منصات التواصل الإجتماعي تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هحون صاروخي على محطة ديسنوغورسك ومطار كالوجا العسكري.