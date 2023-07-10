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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: دول الناتو لم تتوصل لاتفاق بشأن موقفها تجاه أوكرانيا

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

ذكرت ذلك صحيفة “نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لم تتمكن من الاتفاق على ما ستعد به أوكرانيا بالضبط بعد نتائج قمة الناتو في فيلنيوس.

وأوضحت الصحيفة، أن “البلدان ستصدر بيانًا عقب القمة، والذي سيتضمن بندًا حول مكان أوكرانيا الصحيح في التحالف”.

وأشارت إلي أنه “في الوقت نفسه، لا يوجد موقف مشترك بين دول الناتو حول ما إذا كان الأمر يستحق إضافة عبارة عندما تسمح الظروف وما إذا كان من الضروري وصفها بالتفصيل”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إنه لا يرى وحدة بين دول الناتو فيما يتعلق بمسألة دخول أوكرانيا المحتمل إلى الحلف في الوقت الحالي.

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كما أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلا عن مصادر، بأن ألمانيا والولايات المتحدة تمنعان طلب أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو.

حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا

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