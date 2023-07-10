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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصير أوكرانيا|العربية: دول الناتو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن موقفها تجاه كييف

دول الناتو وأوكرانيا
دول الناتو وأوكرانيا

رصدت فضائية العربية تقريرا يكشف تفاصيل أسباب التمديد لـ "ينس ستولتنبرغ" الأمين العام لحلف الناتو.

أفادت العربية، بأنه في ظل الحرب الدائرة في أوروبا يمدد الناتو ولاية ينس ستولتنبرغ الأمين العام لسنة أخرى.

ويرى جان لينو مسؤول برنامج الامن والسياسة الخارجية بمركز كونراد أديناور أن تمديد ولاية ستولتنبرغ للناتو أمر ضروري لتنفيذ بعض المبادرات، قائلا " أعتقد أنه خلال أوقات الحرب في أوروبا كما هو يدور الآن فهناك ضرورة لضمان الاستمرارية في أهم وظيفة في الحلف، كما أن تمديد ولاية ستولتنبرف سيمنحه بعض الوقت لإنهاء المبادرات التي أطلقها وتحدث عنها مثل ضم السويد للناتو الذي لم يحدث بعد وكذلك لتأمين دعم كل الدول الأعضاء في الحلف لأوكرانيا.

 انضمام السويد إلى حلف الناتو

وفي سياق متصل، بشأن مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو يعتقد " لينو" أن أغلب أعضاء الحلف يأملون في حل تلك المسألة قبل انعقاد القمة في فيلنيوس.

وتابع " لينو": أعتقد أن أغلب دول الناتو وكذلك السويد والأمين العام للناتو يأملون في التواصل إلى حل حول مسألة عضوية السويد قبل انعقاد القمة في فيلنيوس، فكنا ننتظر نتائج الانتخابات في تركيا والآن فقد فاز الرئيس أردوغان في الانتخابات وعندما نتحدث عن انضمام أعضاء أخرين كما ذكرتم مولدوفا أو أوكراينا وجورجيا اللتين عبرتا عن رغبتهما في الانضمام الي الناتو الذي يجمع حاليا ٣١ عضوا.

يرى لينو أن الانضمام إلى الناتو يتطلب استقرارا سياسيا وقدرات عسكرية كبيرة، لذلك لا يتوقع سوى انضمام السويد للحلف في المستقبل القريب.

دول الناتو لم تتوصل لاتفاق بشأن موقفها تجاه أوكرانيا

ورغم إشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه لا يوجد إجماع بين أعضاء الناتو على ضرورة انضمام أوكرانيا للحلف خلال العملية العسكرية الروسية حصل الرئيس زيلينسكي على دعم تركيا الحاسم لتطلعات أوكرانيا قي حلف الناتو.

أسباب التمديد الأمين العام لحلف الناتو اوروبا السويد حلف الناتو اوكراينا تركيا

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