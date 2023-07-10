عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتروح لمين.. مهيب يفجر مفاجأة بشأن نسبة إعادة البيع بعقد إمام عاشور

صدى البلد

علق الاعلامي مهيب عبد  الهادي عن حقيقة نسبة اعادة البيع في عقد امام عاشور .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مفاجأة بخصوص نسبة إعادة البيع في عقد إمام عاشور ال 20% هتروح لمين ؟؟ .""


ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.
 

بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

ترشيحاتنا

ضيع ملخص قصة حياتي|القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغني

تطور كبير..مصادر تكشف خطة حلف الناتو لمواجهة روسيا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ