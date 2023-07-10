هتروح لمين.. مهيب يفجر مفاجأة بشأن نسبة إعادة البيع بعقد إمام عاشور

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي عن حقيقة نسبة اعادة البيع في عقد امام عاشور .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مفاجأة بخصوص نسبة إعادة البيع في عقد إمام عاشور ال 20% هتروح لمين ؟؟ .""



ارتبط اسم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ونجم الزمالك السابق بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن حسم الصفقة والإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركى، أصبح أهلاويا بنسبة 99% وحاليا يتم وضع الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة.



بدوره قال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « البريمو»:« إمام عاشور وافق على اللاعب للنادي الأهلي مُقابل 20 مليون جنيه كعقد سنوي، مع 5 ملايين جنيه حملة إعلانه، و5 ملايين جنيه من رجل أعمال محب للنادي الأهلي.