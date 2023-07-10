عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الحرب الروسية الأوكرانية سبب ارتفاع معدلات التضخم.. فيديو

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تأثير أزمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023 على المواطنين الفترة المقبلة.

txt

خبير: احتمالية تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم أمر وارد

txt

بدرة: ما حدث في 2011 مصر دفعت ثمنه اقتصاديا

وأشار مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مؤشر التضخم الحالي هو نتاج الأسعار التي ترتفع يوميا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، منوها أن تحركات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة ليس بالوتيرة المطلوبة.

علق مصطفى بدرة: مصر تعاني من شح العملة الدولارية لأننا نعتمد بشدة على المنتجات المستوردة التي تحتاج العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تسير على خطة الانخفاض، لكن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في ارتفاع معدلات التضخم.

 

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في عدة عوامل:
عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
مستوى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم والاقتراض للدولة.
خروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية.
استغلال من بعض التجار لمضاعفة الربح 200/300%.
تراجع حركة الواردات من بداية العام.
الاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم.

واستكمل بدرة: الطروحات في البورصة تشهد تباطؤ كبير بسبب قانون الاستثمار والعالم يسبقنا بـ20 سنة، متسائلا: لماذا لا ننظر للعالم الآخر ونرى ما تقدمه الدول؟ وما سبب تباطؤ التشعب في القوانين والبيروقراطية في الاستثمار؟، كيف يقف الرئيس ورئيس الحكومة لإعطاء الرخصة الذهبية.

وعلق قائلا: هناك دولا متأخرة اقتصاديا مثل تركيا لكن لديهم مشروعات استثمارية كبيرة، وتثبيت سعر الفائدة أمر وارد خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

نهاية الأخضر.. بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار بعملة جديدة مدعومة بالذهب

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ