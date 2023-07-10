الثقبة السعودي يتعاقد مع لاعب الأهلي لتدريب فريق الشباب .. تفاصيل

أنهت إدارة نادي الثقبة السعودي برئاسة خالد الصياح التعاقد مع المدرب المصري عبدالله الزيات لاعب النادي الأهلي السابق والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي ، لتدريب فريق الشباب بالنادي

من جهته أكد خالد الصياح رئيس مجلس إدارة نادي الثقبة السعودي أنه سوف يتم تذليل كافة العقبات والتحديات التي ستقف أمام الفريق وجهازه، وكلنا أمل في المدرب عبدالله الزيات الذي يملك من الإمكانيات والخبرة التي تؤهله لقيادة الثقبة في المرحلة المقبلة كفريق واعد يتطلع لتحقيق نتائج متميزة في الدوري ،

وخاض عبدالله الزيات مدرب نادي الثقبة السعودي تجربة التدريب في وقت سابق بنادي جعلان العماني والأهلي المصري ،

تعليق مدرب الثقبة السعودي للشباب

من جانبه، وعد المدرب عبدالله الزيات مدرب نادي الثقبة السعودي ببذل الجهد والعطاء وتقديم كافة الإمكانيات والخطط والبرامج لعمل نقلة نوعية وملموسة في النادي، واعداً بإسعاد كافة الجماهير "الثقباوية" التي تعول عليه الكثير، شاكراً الإدارة على الثقة.