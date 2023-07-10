ليلة عودة الدوري لبيته..أول تعليق من النادي الاهلي بعد الفوز بالدوري

علق النادي الاهلي علي خسارة بيراميدز من سيراميكا كيلو بارترا وفوز النادي الاهلي بالدوري .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي فيس بوك :" ليلة عودة الدوري إلى بيته 😍

الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين🏆

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، تعادل في الوصافة بيراميدز برصيد 67 لعب 31 مباراة.

ونتيجة لذلك ، فإن فريق الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي ويعجل بتتويج ، وذلك بسبب سيراميكا في سيراميكا في مباراة اليوم. النقطة 76 حال فوزه في مبارياته ، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي ، حيث جاء نتيجة مباراة أمام بيراميدز.