عادل إمام كان بيضرب بجد.. عايدة رياض تكشف أهم مشاهد فيلم «اللعب مع الكبار»

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن الفنان عادل إمام قدم دعم كبير لي في فيلم “اللعب مع الكبار”، مشيرا إلى أنه فنان رائع وتم تقديم مشاهد رائعة بالفيلم.

وقالت عايدة رياض، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن مشهد الخناقة مع الفنان عادل إمام بفيلم اللعب مع الكبار، كان أحد المشاهد الرئيسية في الفيلم، وفي هذا المشهد، كان الفنان عادل إمام “بيضرب بجد”، وكان رد فعلي أن أقوم بضربه أنا كمان، وكان من أفضل المشاهد".

الفنان شريف منير

وتابعت الفنانة عايدة رياض، أن من الأفلام التي أعتز بها أيضا “فيلم الكيت كات”، مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان شريف منير.