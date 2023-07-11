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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13 مليون شخص تحت التهديد| أمطار غزيرة تُحدث فيضانات عارمة بالولايات المتحدة

فيضانات امريكا
فيضانات امريكا

قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مما أدى إلى جرف الطرق ، واجتياح الأنهار ، ودفع 50 عملية إنقاذ سريعة بالقوارب وقتل امرأة جرفتها أمام خطيبها.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في توقعاتها، يوم الاثنين ، إن أكثر من 13 مليون أمريكي متضررين من الفيضانات والتحذيرات من ولاية نيويورك الشرقية إلى بوسطن وغرب ماين إلى الشمال الشرقي ، بعد العواصف التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع غمرت الأنهار والجداول.

قدرت هيئة الأرصاد حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 3 مليارات دولار و 5 مليارات دولار ، مبدئيًا ، بناءً على طريقة التقييم الخاصة به.

وتم تأجيل أو إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى المطارات في جميع أنحاء المنطقة، في نيويورك ولوجان في بوسطن ، بسبب الأمطار.

وعلقت “امتراك” خدمة قطارات الركاب بين عاصمة الولاية ألباني ومدينة نيويورك بعد إغراق السكك الحديدية المتضررة ، كما فعلت سكة حديد مترو-نورث للركاب التي تشترك في بعض من نفس المسار.

الأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة الخسائر الاقتصادية الولايات المتحدة نيويورك فيضانات

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