13 مليون شخص تحت التهديد| أمطار غزيرة تُحدث فيضانات عارمة بالولايات المتحدة

قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مما أدى إلى جرف الطرق ، واجتياح الأنهار ، ودفع 50 عملية إنقاذ سريعة بالقوارب وقتل امرأة جرفتها أمام خطيبها.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في توقعاتها، يوم الاثنين ، إن أكثر من 13 مليون أمريكي متضررين من الفيضانات والتحذيرات من ولاية نيويورك الشرقية إلى بوسطن وغرب ماين إلى الشمال الشرقي ، بعد العواصف التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع غمرت الأنهار والجداول.

قدرت هيئة الأرصاد حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 3 مليارات دولار و 5 مليارات دولار ، مبدئيًا ، بناءً على طريقة التقييم الخاصة به.

وتم تأجيل أو إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية من وإلى المطارات في جميع أنحاء المنطقة، في نيويورك ولوجان في بوسطن ، بسبب الأمطار.

وعلقت “امتراك” خدمة قطارات الركاب بين عاصمة الولاية ألباني ومدينة نيويورك بعد إغراق السكك الحديدية المتضررة ، كما فعلت سكة حديد مترو-نورث للركاب التي تشترك في بعض من نفس المسار.