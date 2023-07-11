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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

موجة حر
موجة حر

يشهد العالم موجة حر غير مسبوقة حيث سجلت الأرصاد أعلى درجات عالمية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حراً على الإطلاق

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان: «شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حراً على الإطلاق، وفق بيانات أولية»، بعدما تسبب تغيّر المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة «إل نينيو» في أن يكون شهر يونيو الماضي الأشد حراً على الإطلاق.

هذه البيانات هي أحدث حلقة في سلسلة من السجلات القياسية منذ مطلع العام، تشمل جفافاً في إسبانيا، وموجات حر شديد في الصين والولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بصدد تجاوز المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع «آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة».

 

العالم درجات يوليو

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