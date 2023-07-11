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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للحماية من ارتفاع درجات الحرارة.. أهم 4 توصيات للمزارعين

صدى البلد

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة  ، أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع درجات الحرارة وتوقعت بوصولها ل 42 درجة مئوية .

1: تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات ( صباحاً ومساءاً وبكميات أقل) وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة ( عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة) ...

2 : للمحاصيل الصيفية في مرحلة ما بعد العقد ( ذرة - قطن - فول صويا - عباد شمس - فول سوداني - السمسم ..الخ) ينصح باضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري بالعمر في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط ..

3: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية اجيال الصيف الشرسة من هذه الحشرات خاصة على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة والتعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها ضد دودة الحشد (بمركبات تحتوي على المواد الفعالة إماميكتين بانزوات)..

4: مع فحص زراعات الذرة ايضا للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة .. وفي حالة وجود اصابات يتم الرش (لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة يتم وضعهم فى الري فى برميل على وش المياه...

5 : رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

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