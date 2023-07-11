إفريقية النواب: قمة دول جوار السودان بمصر جاءت فى توقيت مهم لحل الأزمة سلمياً

أكد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن الحل الأمثل لحل الأزمة السودانية هو الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها على ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه مشيداً بجهود مصر الإقليمية والعربية والافريقية والدولية لحل الأزمة السودانية .

وأعرب " الوليلى " عن أمله فى أن يكون مؤتمر قمة دول جوار السودان الذى سوف تستضيفه مصر بعد غدٍ الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار دوره الإيجابي لحل هذه الأزمة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى يأتى فى توقيت مهم للغاية ويأتى أيضاً في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل .

وأكد النائب مجدى الوليلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قامت بجهود كبيرة تجاه الاوضاع داخل السودان من اجل التوصل الى حلول سلمية للحفاظ على امن واستقرار دولة السودان الشقيقة مشيراً الى أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والخرطوم .

وقال النائب مجدى الوليلى أن الرئيس السيسي منذ بداية الازمة كان حريصاً كل الحرص على ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية لكل المواطنين السودانيين والاجانب في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبًا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار .