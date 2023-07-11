عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إفريقية النواب: قمة دول جوار السودان بمصر جاءت فى توقيت مهم لحل الأزمة سلمياً

مجدي الوليلي، عضو
مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب

أكد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن الحل الأمثل لحل الأزمة السودانية هو الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أكد فيها على ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه مشيداً بجهود مصر الإقليمية والعربية والافريقية والدولية لحل الأزمة السودانية .

 

وأعرب " الوليلى " عن أمله فى أن يكون مؤتمر قمة دول جوار السودان الذى سوف تستضيفه مصر بعد غدٍ الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار دوره الإيجابي لحل هذه الأزمة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى يأتى فى توقيت مهم للغاية ويأتى أيضاً في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل .

 

وأكد النائب مجدى الوليلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قامت بجهود كبيرة تجاه الاوضاع داخل السودان من اجل التوصل الى حلول سلمية للحفاظ على امن واستقرار دولة السودان الشقيقة مشيراً الى أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة والخرطوم .

 

وقال النائب مجدى الوليلى أن الرئيس السيسي منذ بداية الازمة كان حريصاً كل الحرص على ضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير ما يلزم من خدمات، إغاثية وطبية وغذائية لكل المواطنين السودانيين والاجانب في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبًا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار . 

مجلس النواب مجدي الوليلي لجنة الشئون الإفريقية الأزمة السودانية السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: 325,7 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

وزير الإسكان يتفقد تطوير محاور الطرق ومنطقة الخدمات بالقاهرة الجديدة

التعليم: ضبط مصور امتحان ديناميكا الثانوية العامة وتحرير محضر

تحذيرات من انتشار الحرائق| دولة عربية تسجل درجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية

على متنها 6 أشخاص.. فقدان طائرة مروحية في نيبال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ