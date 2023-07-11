بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عودة صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" مبروك للاعب صلاح محسن عودته للأهلي رسميا في الموسم الجديد بعد طلب مارسيل كولر".

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين، للمرة 43 في تاريخه، عقب هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وسجل صلاح محسن هدفي فريق سيراميكا كليوباترا في شباك بيراميدز.

الأهلي يستعد لمباراة الزمالك



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.