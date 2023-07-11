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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبحر اليوم من جيبوتي..

بدء عملية تفريغ النفط من خزان صافر لسفينة بديلة

ارشيفي
ارشيفي

تبدأ الأسبوع المقبل عملية تفريغ النفط من خزان “صافر” إلى الناقلة البديلة “نوتيكا”  بحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة. 

وبدورها؛ صرح  منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي؛ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن ميليشيات الحوثي، منحتهم اليوم الإذن لنقل النفط من الناقلة اليمنية.

وقال أيضا  أن الأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل بعملية النقل، مشيرا إلى أن السفينة البديلة ستبحر اليوم من جيبوتي إلى الحديدة".

وأكّدت الأمم المتحدة، أخيراً، الحاجة الماسّة إلى 32 مليون دولار للبدء بتنفيذ خطتها المنسقة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة التي تتخذ وحدة تخزين لأكثر من مليون برميل من الخام قُبالة سواحل محافظة الحديدة، وتهدّد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

وكانت الأمم المتحدة في مارس الماضي قد اعلنت تأمين السفينة البديلة "نوتيكا"، التي سيتم إفراغ النفط المخزن في الناقلة "صافر" بها، متوقعةً بدء العمل في العملية قُبالة شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية.

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