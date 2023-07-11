بيان عاجل من السلطات الجزائرية للمواطنين : تجنبوا هذه الأفعال

رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر ، حالة التأهب القصوى لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، تفاديا أي طارئ، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وذكرت الوزارة الجزائرية في بيان لها - وفق صحيفة النهار الجزائرية؛ فقد قامت الوزارة بـالرفع من مستوى الحيطة والحذر والجاهزية القصوى ، وذلك نظرا للظروف المناخية الاستثنائية والنشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية”.

وألمح البيان إلى المنع منعا باتا، إقامة جلسات الشواء أو أي إشعال للنار داخل أو بجانب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني، تحت أي ظرف كان”.

وشدد على ضرورة الإبقاء على حالة تجميد إنتاج مادة الفحم لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى الغابات” .