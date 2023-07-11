تحذير عاجل من طيران الرياض | تفاصيل

أصدرت شركة طيران الرياض، تحذير شديد اللهجة للمتقدمين للانضمام إلى فريق العمل، من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المشبوهة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية، والتي يتم استغلالها في طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد أوضحت الشركة في بيان أنها لن تطلب أي مدفوعات مُسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية عند تقديم طلب التوظيف، ودعت المهتمين إلى التقدم عبر القنوات الرسمية.

يأتي هذا التحذير في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها شركة طيران الرياض لضمان سلامة المتقدمين للوظائف، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها.