عبدالله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وعقب أداء اللاعب التدريبات التأهيلية داخل الملعب، قام بخوض جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.