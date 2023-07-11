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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المهندسين يستقبل نائب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة بدولة الإمارات

نقيب المهندسين يستقبل
نقيب المهندسين يستقبل نائب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور مهندس مصطفى الخضري، نائب رئيس المعهد العربى لعلوم السلامة بدولة الإمارات، بحضور الدكتور مهندس أحمد البدوي، وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام، والمهندس الاستشارى محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى، أمين الصندوق المساعد، والدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة، وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية.

وقام الدكتور مهندس مصطفى الخضري، بتكريم كل من المهندس طارق النبراوي، والمهندس محمود عرفات، والدكتور إبراهيم إسماعيل، بتسليمهم درع المعهد وشهادات تقدير، لدورهم في تعزيز التعاون بين المعهد والنقابة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في العمل.

كما قام المهندس طارق النبراوي، بتكريم نائب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة بدولة الإمارات، وتسليمه درع النقابة.

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من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بهذا التكريم، مقدمًا الشكر للمعهد العربي لعلوم السلامة بدولة الإمارات على الجهود المبذولة والمتواصلة في مجال السلامة، معظمًا من قيمة التعاون بين النقابة والمعهد طبقًا للبروتوكول الموقَّع في العام الماضي، لتبادل الخبرات العلمية، مؤكدًا أن نقابة المهندسين تدعم التعاون وتبادل الخبرات مع المعهد، لتعزيز الابتكار في علوم وصناعة السلامة.

وأوضح "النبراوي" أنه إيمانًا بالدور الذي تلعبه نقابة المهندسين المصرية كاستشاري للدولة المصرية، تحرص على مناقشة قضايا السلامة والصحة في بيئات العمل والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية، والمساهمة في نشر ثقافة الاهتمام بسلامة العنصر البشري، والحفاظ على الممتلكات في بيئة العمل، والاطلاع على كل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.

فيما ثمَّن الدكتور مهندس مصطفى الخضري، قيمة التعاون الذي تم بين المعهد العربى لعلوم السلامة ونقابة المهندسين في مجال تعزيز علوم السلامة، قائلًا: "نسعى من خلال البروتوكول إلى تطوير وتبادل الخبرات ودعم القدرات العلمية والفنية بما يعزز الارتقاء بمستوى علوم السلامة بشكل عام".

فيما كشف الدكتور إبراهيم إسماعيل، أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين النقابة والمعهد، كاشفًا أنه يتم الإعداد لتنظيم مؤتمر في مجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين النقابة والمعهد.

وفى ختام اللقاء، قدم الدكتور مهندس مصطفى الخضري، الشكر للمهندس طارق النبراوي، لحرصه على دعم خطوات التعاون وتبادل الخبرات بين المعهد والنقابة.

نقابة المهندسين 
نقابة المهندسين 
نقابة المهندسين 
نقابة المهندسين 
نقيب المهندسين طارق النبراوي المهندسين نقابة المهندسين المعهد العربى لعلوم السلامة

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