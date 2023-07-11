السعودية.. شاهد| بقعة كبيرة في سماء مكة

رصدت عدسات كاميرا المصوّر الفوتوغرافي السعودي وائل الحتيرشي، صباح اليوم الثلاثاء؛ من سماء مكة المكرّمة؛ بقعاً شمسية أثناء تصويره شروق الشمس بواسطة الفلتر الشمسي ودربيل، أظهرت بقعة بحجم كبير.

وأظهر الفيديو الذي التقطه المصوّر؛ بقعة شمسية يمكن مشاهدتها باستخدام دربيل وفلتر شمسي؛ مؤكداً أنه وثّق الفيديو صباح اليوم، الثلاثاء، بالتحديد من منطقة وادي الصدر- شرقي مكة المكرّمة.

وفي تصريحات لصحيفة “سبق” السعودية؛ قال الحتيرشي؛ وهو هاوي تصوير: "يكاد لم يمر يومٌ حتى أقوم بتصوير شروق الشمس من جبال شرق مكة المكرّمة، وهي هواية اعتدت عليها منذ سنوات؛ فيما استوقفتني تلك البقعة الشمسية التي ظهرت في الشمس".